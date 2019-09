SPÖ sieht mehrere Nagelproben für die ÖVP

Die SPÖ sieht bei den letzten Nationalratssitzungen dieser Periode mehrere Nagelproben auf die ÖVP zukommen. Als Beispiele nannte Vize-Klubchef Jörg Leichtfried den Antrag seiner Fraktion zur Fortführung der Aktion 20.000 sowie jenen zur Abschaffung der Maklergebühr für Mieter. Bei der Sondersitzung am Donnerstag erhofft sich Leichtfried Aufklärung über "eigenartige Vorfälle" bei der ÖVP.

So soll ein Gesetzesantrag der SPÖ die Aktion 20.000 für Langzeitarbeitslose weiterführen. Diese sei im Juni ausgelaufen und durch die türkis-blaue Regierung evaluiert worden. Das Ergebnis dieser Überprüfung wurde aber nie veröffentlicht, was für Leichtfried auf einen Erfolg hindeutet. Auch ÖVP und FPÖ planen einen ähnlichen Antrag, der für den SPÖ-Politiker aber "in Wahrheit für die Fische" ist.