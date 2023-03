SPÖ: Regierung soll bei Mietbremse auf Wifo-Chef hören

Die SPÖ fordert von der türkis-grünen Regierung weiterhin eine Mietpreisbremse. Wenn man SPÖ-Vorschläge ablehne, dann solle man "wenigstens auf Wifo-Chef Gabriel Felbermayr hören", sagte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien. "Es muss etwas passieren. Nichts tun geht nicht."

Wifo-Chef Felbermayr kann sich eine Streckung der Mieterhöhungen über mehrere Jahre vorstellen. Es müsse doch möglich sein, einen Mittelweg zu finden, sagte Felbermayr am Dienstag in der "ZIB2". Eigentümer aber auch Mieter müssten beitragen. Felbermayr konnte sich in der "ZiB2" auch eine Lösung für alle Mietwohnungen vorstellen. Der Mietmarkt in Österreich ist fragmentiert: Es gibt Genossenschafts- und Gemeindebauwohnungen, sowie Altbauten mit Richtwertmietzins und frei finanzierte Neubauten ab Baujahr Mitte 1953 mit freier Mietzinsbildung.