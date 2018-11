SPÖ-Parteitag: Forderung nach 35-Stunden-Woche

Neben ihrem neuen schon länger bekannten Parteiprogramm wird die SPÖ bei ihrem 44. ordentlichen Parteitag am Wochenende zwei weitere Leitanträge beschließen. Während jener für die Europa-Wahl relativ allgemein gehalten ist, beinhaltet der "klassische" innenpolitisch geprägte Leitantrag ganz konkrete Forderungen, etwa die nach einer 35-Stunden-Woche als ersten Schritt zu einer 30-Stunden-Woche.

Im Vortext zum “Neue Kraft, Neuer Mut” betitelten Antrag gesteht die SPÖ zu, dass es ihr nicht gelungen sei, auf sich verändernde Wählermilieus, Wohlstandsverluste und die Herausforderungen der Migration so zu reagieren, dass der politische Führungsanspruch verteidigt werden konnte. Die Opposition biete nun die Chance, die Partei neu zu gestalten und an die Veränderungen in der Gesellschaft anzupassen, politisch und organisatorisch. Dabei müsse die SPÖ ihre Glaubwürdigkeit wiedergewinnen, soziale Probleme nicht nur zu beklagen sondern auch zu lösen.