SPÖ-Parteitag ein Fall für zwei

Dort wo 2017 Sebastian Kurz erstmals zum ÖVP-Obmann gewählt wurde, entscheidet sich am Samstag, wer künftig die SPÖ anführt. Das Linzer Design Center ist Austragungsort eines SPÖ-Bundesparteitags, bei dem sich Hans Peter Doskozil und Andreas Babler dem Verdikt von 609 Delegierten stellen. Beide werden die Chance zur Präsentation ihrer Ideen erhalten.

Es ist davon auszugehen, dass die Unterstützer diese dazu nutzen werden, zur Wahl des jeweiligen Lieblings aufzurufen. Dabei geht es nicht nur um den Parteivorsitz sondern auch um die Spitzenkandidatur für die Nationalratswahl, die im kommenden Jahr in Szene gehen soll. Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner wird in Linz übrigens nicht verabschiedet. Sie verzichtet auf eine Teilnahme. Offizieller Grund: Beim Parteitag soll der neue Vorsitzende im Mittelpunkt stehen.

Für wen sich die Delegierten davor entschieden haben, ist kaum absehbar. Zumindest am Papier werden Doskozil, der von sechs Landesparteien mehr oder weniger offen unterstützt wird, die etwas besseren Chancen gegeben. Allerdings bestehen selbst in seinem Lager Befürchtungen, wonach Babler, der zu emotiona-l bis pathetischen Reden neigt, doch noch den ein oder anderen am Parteitag zum Umdenken bewegen könnte.