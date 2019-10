SPÖ, NEOS und PRO-GE fordern Schließen der Lohnschere

Im Vorfeld des österreichweiten Equal Pay Days haben sich SPÖ, NEOS und die Gewerkschaft PRO-GE am Freitag mit frauenpolitischen Forderungen zu Wort gemeldet. Der Tag der Einkommensgerechtigkeit fällt heuer auf den 21. Oktober.

Die Gewerkschaft PRO-GE startet zum heurigen Equal Pay Day die Kampagne "Best of 15" für gerechte Pensionen. Gefordert wird "statt der Lebensdurchrechnung die einkommensstärksten Jahre zur Pensionsbemessung heranzuziehen und so für eine Aufwertung der Pensionen zu sorgen", schilderte Bundesfrauenvorsitzende Klaudia Frieben in einer Aussendung.