SPÖ misstraut Regierung, andere misstrauen SPÖ

Die SPÖ wird der gesamten Regierung am Nachmittag im Nationalrat das Misstrauen aussprechen. Die entsprechende Ankündigung vom Vortag bekräftigte der Abgeordnete Jörg Leichtfried gleich zu Beginn der "Aktuellen Europastunde". Dafür verantwortlich machte er die aus SP-Sicht ungenügende Anti-Teuerungspolitik. Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) konterte damit, dass "toxische Schlechtrednerei" des Landes den Menschen nicht helfe.

Nehammer antwortete der SPÖ, dass man drei große Pakete geschnürt habe, um die Menschen durch die Krise zu bringen. Das Ergebnis sei, dass es so viele Beschäftigte wie noch nie gebe. Zudem sei die Tendenz bei der Inflation fallend und man habe mit Strompreisdeckel und Übergewinnsteuer auch in die Märkte eingegriffen. VP-Generalsekretär Christian Stocker betonte einen Preisrückgang bei Eiern und Rohmilch, dem Anstiege in Europa gegenüberstünden.