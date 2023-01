SPÖ legt vor Sondersitzung Paket vor

Die SPÖ hat wenige Tage vor der niederösterreichischen Landtagswahl ein Anti-Teuerungspaket vorgelegt, das im Rahmen der morgigen Sondersitzung des Nationalrats mittels "Dringlichem Antrag" diskutiert und abgestimmt wird. Dieses geht von einem Aussetzen der CO2-Steuer über ein Einfrieren der Richtwert- und Kategorie-Mieten bis zu einem Gaspreisdeckel für Betriebe wie Haushalte. Auch soll die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel des täglichen Bedarfs vorübergehend fallen.

In dem von Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner erst unterzeichneten Antrag, der der APA vorliegt, wird der Regierung vorgehalten, es im gesamten letzten Jahr nicht verstanden zu haben, Maßnahmen zu setzen, um die Rekordteuerung zu drücken. Dabei hätte es genug internationale Beispiele gegeben. Staaten wie Frankreich, Spanien und Portugal hätten entschlossen in den Markt eingegriffen: "Im Ergebnis waren die Energiepreise in diesen Ländern für Bevölkerung und Wirtschaft schon im letzten Jahr signifikant niedriger."