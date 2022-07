SPÖ in Sonntagsfrage deutlich vorn, ÖVP und FPÖ gleichauf

Die SPÖ liegt in der Sonntagsfrage deutlich vor der Kanzlerpartei ÖVP: Der aktuelle APA/ATV-"Österreich-Trend" weist für die Roten 29 Prozent aus, für die Türkisen nur mehr 22 Prozent. Sie liegen damit gleichauf mit der FPÖ. Das Zeugnis für die Bundesregierung fällt schlecht aus: Über zwei Drittel der Befragten (69 Prozent) sind mit der Arbeit der türkis-grünen Koalition nicht zufrieden.

Bei der Nationalratswahl 2019 lag die ÖVP mit 37,5 Prozent noch deutlich auf Platz Eins, zwischenzeitlich lag man in Umfragen sogar deutlich darüber (z.B. 46 Prozent im April 2020). Im letzten "Österreich-Trend" im heurigen April lagen ÖVP und SPÖ beide bei 26 Prozent, nun zieht die SPÖ in der Sonntagsfrage davon. Die Roten stehen bei 29 Prozent, bei der Wahl 2019 hatten sie 21,2 Prozent erreicht. Die ÖVP rutscht weiter ab und kommt nur mehr auf 22 Prozent - gleich viel wie die Freiheitlichen (NR-Wahl 16,2 Prozent).

Die Grünen kamen bei der letzten Wahl auf 13,9 Prozent und im "Österreich-Trend" vom April auf 12 Prozent, verloren nun aber weiter auf 10 Prozent. Auf 10 Prozent kommen auch die NEOS - sie konnten sich damit verbessern, von 8,1 Prozent bei der letzten Wahl und 9 Prozent im letzten "Österreich"-Trend. Die nicht im Nationalrat vertretene MFG sinkt in der Umfrage auf fünf Prozent.

Die Arbeit der türkis-grünen Koalition kommt nicht gerade gut an. 69 Prozent geben schlechte Noten: 32 Prozent sind "weniger zufrieden", 37 Prozent "gar nicht zufrieden". Ein knappes Viertel (24 Prozent) gab an, "eher zufrieden" zu sein, "sehr zufrieden" sind lediglich drei Prozent. Auch in der eigenen Wählerschaft können ÖVP und Grüne bei weitem nicht alle überzeugen: Unter ÖVP-Wählern sind 30 Prozent unzufrieden, bei den Grün-Wählern sogar 44 Prozent.