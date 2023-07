SPÖ hat wieder 150.000 Mitglieder

Die SPÖ wird in den nächsten Tagen wieder die Marke von 150.000 Mitgliedern knacken. Damit sind seit dem Beginn der Mitgliederbefragung im März, als man 137.000 Mitglieder zählte, rund 14.000 Personen der Partei beigetreten, hieß es in einer Aussendung. Knapp 12.000 davon sind erstmals Mitglieder geworden, knapp 2.000 wieder eingetreten. Ausgetreten sind in diesem Zeitraum rund 1.000 Personen.

In den Jahren davor hatte die SPÖ kontinuierlich Mitglieder verloren. Bei der Vertrauensabstimmung über die damalige Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner im Jahr 2020 waren noch 158.000 Personen stimmberechigt.

"Diese Dynamik ist unglaublich! Gemeinsam mit jedem Mitglied läuten wir das Comeback der Sozialdemokratie ein", meinte SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler. Gemessen an der Bevölkerung sei die SPÖ die größte sozialdemokratische Partei Europas.