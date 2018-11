SPÖ "gesprächsbereit" zu Kopftuchverbot in Volksschulen

Die SPÖ ist "grundsätzlich gesprächsbereit" bezüglich eines Kopftuchverbots für Volksschülerinnen, wie es die Regierungsparteien nun einführen wollen. Ein solches könne aber nur Teil eines Gesamtpakets sein, meinte SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid am Sonntag zur APA. Sie fordert etwa mehr Lehrer und Unterstützungspersonal an Brennpunktschulen.

Auch die NEOS sind prinzipiell gesprächsbereit über ein Kopftuchverbot für Volksschülerinnen. Allerdings rieche der Vorstoß der Regierungsparteien “stark nach einer Ruckzuck-Aktion, die nicht sonderlich durchdacht ist”, befand Bildungssprecher Douglas Hoyos gegenüber der APA am Sonntag. “Ein Kopftuchverbot allein kann niemals eine ernsthafte Integrationspolitik ersetzen.”

Mit Bekleidungsvorschriften und -verboten müsse man in einer liberalen Demokratie immer vorsichtig sein, mahnte Hoyos, vor allem die verfassungsrechtliche Komponente müsse hier genau geprüft werden. Man werde sich den Gesetzesvorschlag der Regierung anschauen, “sobald sie ihn auch uns zeigen”, konnte sich Hoyos einen Seitenhieb nicht verkneifen. “Es ist jedenfalls bezeichnend, dass ÖVP und FPÖ wieder einmal zuerst an die Öffentlichkeit gehen, bevor sie mit dem Parlament in einen Dialog treten.”