SPÖ-Fürst kritisiert eigene Partei in Islamismus-Debatte

Der burgenländische SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst kritisiert seine eigene Partei in der Islamismus-Debatte. "Ich habe mich über die blinden Flecken innerhalb der SPÖ gegenüber den Auguren des politischen Islam immer gewundert. Für mich als linken und vernunftbegabten Sozialdemokraten war das völlig unverständlich und nicht mit den Werten der Sozialdemokratie vereinbar", sagt Fürst in der "Presse".

Kritik am Islamismus sei für ihn keine "Migrantenfeindlichkeit", sondern da gehe es um eine "faschistische Ideologie". Er wolle nun einen Appell an die "aufgeklärte Linke" richten, so Fürst. Schon jetzt hätten gerade auf dieser Seite auch die zunehmenden "Islamophobie"-Vorwürfe Wirkung gezeigt. Auch Kabarettisten würden es sich heute zweimal überlegen, das Thema Islam oder den Propheten Mohammed ins Programm zu nehmen. Es könne aber nicht sein, dass die Exponenten des politischen Islam es zuwege bringen, die Gesellschaft gegen Religionskritik zu immunisieren. Dies geschehe etwa auch mittels Pressure Groups an den Hochschulen, sagt Fürst, der selbst lange an einer Fachhochschule unterrichtete.