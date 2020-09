SPÖ fordert Banken-Sonderkommission im Bund

Die burgenländische SPÖ hat am Sonntag in der Causa um die Commerzialbank Mattersburg die Einsetzung einer unabhängigen Sonderkommission durch die Bundesregierung gefordert. Um das "multiple Behördenversagen" aufzuklären, brauche es "Experten aus unterschiedlichen Bereichen. Eine Sonderkommission, die alles schonungslos aufdeckt", betonte Landesgeschäftsführer Roland Fürst.

Der Landesgeschäftsführer kritisierte außerdem, dass sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) bisher nicht ausführlich zur Commerzialbank geäußert hätten. "Die Verantwortlichen in der Bundesregierung ignorieren diesen 700 Millionen Euro schweren Kriminalfall als wären in Mattersburg ein paar Hühnereier gestohlen worden", so Fürst.