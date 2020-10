SPÖ fixiert am Dienstag den Verhandlungspartner

Die Wiener SPÖ wird am kommenden Dienstag darüber entscheiden, mit wem sie Koalitionsverhandlungen führen wird. An diesem Tag findet eine Sitzung des Parteivorstandes statt. Das hat ein Sprecher am Freitag der APA berichtet. Der Landesparteivorsitzende, Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), wird die Entscheidung nach der Sitzung verkünden. Diese wird voraussichtlich in den Mittagsstunden stattfinden, hieß es.

Wie die Entscheidung ausfällt, ist unterdessen noch offen. Die SPÖ hat nach der Wahl am 11. Oktober mit den Grünen, also dem aktuellen Koalitionspartner, sowie den NEOS und der ÖVP sondiert. Inhaltliche Details wurden nach den Treffen nicht verlautbart. Lediglich die Volkspartei hatte nach dem Gespräch von "Differenzen" in gewissen Bereichen berichtet.