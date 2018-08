SPÖ finalisiert Grundsatzpapier zu Migration

Die Arbeiten zur SPÖ-Grundsatzposition "Flucht-Asyl-Migration-Integration" gehen ins Finale. Das Konzept folge dem Grundsatz "Integration vor Zuzug", erklärten dazu der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser und Hans Peter Doskozil, demnächst burgenländischer Landesparteichef, die von Parteichef Christian Kern mit der Ausarbeitung beauftragt wurden.

Die Arbeitsgruppe umfasst rund zwanzig Personen mit Vertretern aller Bundeslandorganisationen, des VSStÖ, Frauen, Jugend und Senioren. Die vorläufig letzte Sitzung der Arbeitsgruppe findet am Montag statt, dann wird die finale Version erstellt. Kaiser und Doskozil zeigten sich in einer Aussendung am Montag überzeugt, dass sie den Bundesgremien am 13. September eine umfassende Grundsatzposition vorlegen können, die am Parteitag in Wels zur Abstimmung gebracht wird.