SPÖ entscheidet Anfang nächster Woche über Koalition in Wien

In Wien beginnen demnächst die Gespräche zur Bildung einer neuen Stadtregierungskoalition. Nachdem die Sondierungsrunden nun abgeschlossen sind, liegt der Ball bei der SPÖ. Parteichef und Bürgermeister Michael Ludwig wird Anfang nächster Woche verkünden, mit wem er verhandeln wird. Anzunehmen ist, dass Ludwig bereits in dieser Woche noch die eine oder andere interne Beratung ansetzen wird. Die Parteigremien werden jedoch erst nach dem Wochenende formal grünes Licht geben.

Dass dies schon am Montag - also am Nationalfeiertag - der Fall sein wird, gilt laut einem Sprecher als ausgeschlossen. Denn Ludwig wird an diesem Tag an den offiziellen Feierlichkeiten teilnehmen. Somit gilt der Dienstag als aussichtsreicher Kandidat für die Verhandlungsentscheidung.