SPÖ: COFAG war Selbstbedienungsladen für VP-nahe Berater

Nach der heftigen Kritik des Rechnungshofes an der Corona-Hilfsagentur COFAG fordert nun auch die SPÖ, wie zuvor die NEOS, einen "Kleinen Untersuchungsausschuss" im Parlament. "Türkis und Grün müssen endlich ihre Blockade gegen Kontrolle und Transparenz beenden", so SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried. Er sprach heute von einem "Selbstbedienungsladen für Türkise und VP-nahe Berater".

"Ich appelliere besonders auch an die Grünen, die früher Transparenz und Kontrolle immer hochgehalten haben, nach der Kritik des Rechnungshofes Aufklärung möglich zu machen", so der SPÖ-Vizeklubchef in Richtung des kleinen Koalitionspartners. Die SPÖ erinnerte heute in einer Aussendung daran, dass sie immer vor einer Blackbox "COFAG" gewarnt habe. Eingerichtet wurde die COFAG unter dem damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz, zuständiger Finanzminister war Gernot Blümel (beide ÖVP).