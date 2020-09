SPÖ befürchtet Nachteile durch Pensionssplitting

Die türkis-grüne Regierung arbeitet derzeit an einem Modell für ein automatisches Pensionssplitting zwischen Eltern. Die SPÖ-Frauen warnen, dass ein Pensionssplitting zwar gut klinge, aber in vielen Fällen mehr Nachteile statt Vorteile bringen könnte. Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek kritisierte bei einem Hintergrundgespräch zudem, dass die Regierung das Thema Frauen links liegen lasse.

Kritik übt Heinisch-Hosel an der Frauenpolitik der Regierung. "Frauenthemen werden von der Regierung nicht beleuchtet und sehr vernachlässigt." Dass Handlungsbedarf bestehe, zeigen aber aktuelle Zahlen einmal mehr: Der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen beträgt laut SPÖ derzeit österreichweit 19,3 Prozent. Dabei gebe es zwischen den Bundesländern massive Diskrepanzen. Während der Lohnunterschied in Wien 13,7 Prozent betrage, sei er in Vorarlberg mit 27 Prozent fast doppelt so groß. An zweitschlechtester Stelle liegt Oberösterreich mit 23,8 Prozent gefolgt von Salzburg und Tirol (22,2 bzw. 22,1 Prozent). In der Steiermark verdienen Männer um 20,7 Prozent mehr als Frauen, in Niederösterreich sind es 19,9 und im Burgenland und in Kärnten 19 Prozent.