SPÖ: Arbeitsinspektorate bei Freiwilligkeit unzuständig

Dass die Arbeitsinspektorate nach Vorstellung der ÖVP künftig stärker kontrollieren sollen, ob 12-Stunden-Arbeitstage freiwillig erfolgt sind, sieht die SPÖ kritisch. "Die Arbeitsinspektorate sind dafür nicht zuständig und dürfen gar nicht prüfen, ob eine 11. oder 12. Arbeitsstunde freiwillig zustande gekommen ist", wurde Sozialsprecher Josef Muchitsch in einer Aussendung vom Dienstag zitiert.

In eine ähnliche Kerbe schlug die Arbeiterkammer Wien: Die Arbeitsinspektorate hätten in der Frage der Freiwilligkeit “weder rechtliche Handhabe noch irgendwelche Befugnisse”, sagte Alexander Heider, Leiter der Abteilung für Sicherheit, Gesundheit und Arbeit, und attestierte der Bundesregierung “mangelnde Sachkenntnis”.

Auch der Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich, Markus Wieser, übte am Dienstag Kritik am Arbeitszeitgesetz. Die Annahme, dass Arbeitnehmer freiwillig zwölf Stunden am Tag arbeiten würden, sei “völlig weltfremd”. Der Bundesregierung fehle “jedes Gespür dafür, wie es in den Betrieben abläuft, denn jeder normale Mensch mit Hausverstand weiß, dass der Arbeitgeber im Betriebsalltag in der weitaus stärkeren Position ist”.