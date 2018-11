SPÖ-Appell an Bundespräsident wegen Sozialversicherung

Die vom Nationalrat beschlossene Bestimmung, die "Vorbereitungshandlungen" für die Krankenkassenreform erlaubt bevor die grundlegenden Gesetze dafür in Kraft sind, sorgt weiter für Aufregung. Ebenso wie die NEOS appelliert auch die SPÖ an Bundespräsident Alexander Van der Bellen, das Gesetz nicht zu unterzeichnen. Beide Oppositionsparteien halten es für verfassungswidrig.

Der stellvertretende SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried und Verfassungssprecher Peter Wittmann ersuchen Van der Bellen um eine formelle und auch materielle Prüfung des Gesetzes. Eine Unterschriftsverweigerung durch den Bundespräsidenten wäre die letzte Möglichkeit, damit das Gesetz nicht in Kraft treten kann. Die gleiche Bitte hatten am Sonntag auch schon die NEOS an den Bundespräsidenten gerichtet.