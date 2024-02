SPÖ will "Haus Vorarlberg" für Studenten in Innsbruck, Graz und Wien

Die SPÖ Vorarlberg und die ÖH-Vorsitzende Nina Mathies treten gemeinsam für Maßnahmen gegen die steigenden Wohnkosten für Studierende aus Vorarlberg ein.

Im Fokus steht die Errichtung eines "Haus Vorarlberg" in Innsbruck, Graz und Wien, um Studierenden aus Vorarlberg leistbaren Wohnraum bereitzustellen.

Hohe finanzielle Belastung von Studierenden

Eine kürzlich veröffentlichte Studie der Arbeiterkammer und der ÖH verdeutliche die Dringlichkeit der Situation: Studierende geben im Schnitt 43 Prozent ihres Einkommens für Wohnkosten aus. Besonders betroffen sind dabei Studierendenheime und private Mietwohnungen.

Nina Mathies, VSStÖ-Vorsitzende der ÖH, äußert sich besorgt: "Die finanzielle Belastung durch Wohnkosten für Studierende hat ein kritisches Niveau erreicht. Durchschnittlich 43 Prozent des Einkommens fließen in das Wohnen. In Studierendenheimen beträgt dieser Anteil sogar 54 Prozent. Diese hohe Belastung ist besonders für finanziell prekär aufgestellte Studierende in Studierendenheimen eine enorme Herausforderung."

Ein dringender Bedarf für "Haus Vorarlberg"

Mario Leiter, Landesparteivorsitzende der SPÖ Vorarlberg, stellt klar: "Angesichts der Tatsache, dass 4.807 Studierende mit Hauptwohnsitz in Vorarlberg an öffentlichen Universitäten und Fachhochschulen in Graz, Innsbruck und Wien studieren und die Wohnkosten weiter steigen, ist es offensichtlich, dass unsere jungen Menschen Unterstützung benötigen. Die Errichtung eines "Haus Vorarlberg" in diesen Städten ist ein entscheidender Schritt, um leistbaren Wohnraum bereitzustellen."

Leiter fügt hinzu: "Viele junge Menschen aus Vorarlberg sind zum Studium in andere Bundesländer gezwungen, da es in Vorarlberg selbst keine Universität gibt. Unser Vorschlag zielt darauf ab, diese Studierenden auf ihrem Weg zu unterstützen."

Forderungen für eine bessere Zukunft

Die SPÖ Vorarlberg hat am Donnerstag einen entsprechenden Antrag zur Errichtung eines "Haus Vorarlberg" in Innsbruck, Graz und Wien im Vorarlberger Landtag eingebracht. Weiters umfasst der Antrag die Forderung nach einer Errichtung eines bedarfsorientierten "Haus Vorarlberg" für Studierende an der Fachhochschule Dornbirn, der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg und der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik, um auch direkt im Ländle Studierenden günstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

Mario Leiter betont abschließend: "Unsere Initiative zielt darauf ab, die Wohnkostenbelastung zu senken und den Studierenden zu ermöglichen, sich voll und ganz auf ihr Studium zu konzentrieren. Bildung muss für alle jungen Menschen leistbar und zugänglich sein."