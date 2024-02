SPÖ sieht bei Paxlovid Versagen im Gesundheitsministerium

Hinter der schlechten Verfügbarkeit des Covid-Medikaments Paxlovid im vergangenen Dezember sieht die SPÖ nun ein Monitoring-Versagen des Gesundheitsministeriums. Die Antwort von Minister Johannes Rauch (Grüne) auf eine Parlamentarische Anfrage mache deutlich, wie wenig Überblick das zuständige Ressort über die Ausgabe von Paxlovid hatte. Das "Kontrollversagen" erfordere rasche Aufklärung, betonte SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner am Freitag gegenüber der APA.

Die SPÖ erläuterte nun, dass die Ausgabe von Corona-Medikamenten während der Pandemie vom Verteidigungsministerium koordiniert worden war, mit Juli 2023 aber das Gesundheitsressort diese Aufgabe übernommen hatte. Damit hätte zumindest grundlegend klar sein müssen, wie viele Medikamente sich zu welchem Zeitpunkt wo befanden, heißt es in dem Statement von Lindner. In seiner - der APA vorliegenden - Beantwortung schreibe Rauch aber, dass "diesem Monitoring- und Reportingsystem zufolge (...) per 30. November 2023 noch ein ausreichender Bestand an Paxlovid Behandlungseinheiten zur Ausgabe an Patientinnen und Patienten vorhanden gewesen sei".