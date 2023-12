SPÖ ermöglicht Abschaffung des Amtsgeheimnisses

Das Informationsfreiheitsgesetz mit der Abschaffung des Amtsgeheimnisses steht vor dem Beschluss. Denn die SPÖ hat sich mit der Koalition noch auf Veränderungen des Regierungsentwurfs geeinigt und ist nun bereit, ihre Stimmen für die nötige Verfassungsmehrheit beizusteuern. Wie der stellvertretende Klubobmann Jörg Leichtfried gegenüber der APA berichtete, habe man deutliche Verbesserungen erreicht, "um endlich Transparenz in die österreichischen Amtsstuben zu bringen".

Auch in der Koalition war man zufrieden. Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) dankte in einer schriftlichen Stellungnahme der SPÖ für die Zusammenarbeit und betonte, dass ein "Paradigmenwechsel" gelinge. Zukünftig werde Transparenz die Regel und Geheimhaltung die Ausnahme sein. Der moderne Staat werde dem Informationsbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger gerecht und gewährleiste zugleich eine funktionierende Verwaltung.

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) spricht von einem "monumentalen Kulturwandel". Die Bürger wüssten nun besser Bescheid, wie in Bund, Ländern und Gemeinden wie auch Ämtern, Behörden und staatsnahen Unternehmen für sie gearbeitet werde. Jede und jeder habe ein Grundrecht auf Information.

Die SPÖ reklamiert für sich, dass in Zukunft - das Gesetz soll 2025 wirksam werden - alle Verwaltungsorgane informationspflichtig sein werden, egal in welche rechtliche Form sie gekleidet sind, z.B. die Staatsanwaltschaften. Auch bei staatlichen Unternehmen werden laut SPÖ Lücken geschlossen: Nicht nur solche mit mehr als 50 Prozent formellem Staatsanteil müssen in Zukunft Informationen bereitstellen, sondern auch solche, die faktisch vom Staat beherrscht werden. Neu hinzukommen somit etwa Österreich Werbung, Verbund oder Kontrollbank.