SPÖ-Clinch, Buch-Causa und Radarstrafen

Der V+ Jahresrückblick: Was Vorarlberg im September bewegte.

1848 Neuinfektionen werden in Österreich am 1. September gemeldet. Auch die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern steigt stark an: 545 Corona-Erkrankte werden behandelt, auf den Intensivstationen liegen 142 Patienten. In Vorarlbergs Krankenhäusern liegen 16 Menschen, fünf müssen intensiv behandelt werden.