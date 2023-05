Spitzenkoch Parth sieht Mittelklasse-Restaurants wegbrechen

Der Ischgler Spitzenkoch Benjamin Parth, der erst kürzlich vom Gourmetführer Gault Millau als einziger Koch in Tirol mit fünf Hauben dekoriert wurde, sieht in Österreich die "Mittelklasse-Restaurants" zunehmend wegbrechen. Unter anderem aufgrund von Teuerung und Arbeitskräftemangel werde die Schere zwischen "Gehoben" und "Mittel" immer weiter auseinander gehen, sagte Parth im APA-Interview.

Diese aus seiner Sicht voranschreitende Entwicklung ist für den Hauben-Gastronomen klar begründbar: "High-End und Gourmet wird teurer und teurer werden und die Mittelklasse-Restaurants werden an Qualität verlieren." Das liege unter anderem daran, dass Mitarbeiter für Service und Küche stetig schwerer zu bekommen sind. "Sogar ich spüre das, obwohl es mit Renommee verbunden ist, bei uns zu kochen", beschrieb Parth, der in seinem Heimatort ein Gourmetrestaurant führt, die aktuelle und schon länger währende Situation.

Die Politik müsse in dieser Sache also "sehr dringend handeln", sagte Parth. Es brauche "unbedingt politische Hilfe mit dem Arbeitsmarkt", der sich zunehmend "europäischer aufstellen muss". So glaubt Parth, dass das "Kontingent-System", bei dem jedes Bundesland nur eine beschränkte Anzahl an Arbeitskräften aus dem EU-Ausland beschäftigen darf, unnötige Probleme bereite.