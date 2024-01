Spitalsgebäude in Teheran in Flammen

In der iranischen Hauptstadt Teheran ist am Donnerstag ein Krankenhaus in Flammen gestanden. Mehrere Etagen eines Gebäudekomplexes der Ghandi-Klinik waren von dem Brand betroffen, wie das Staatsfernsehen berichtete. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschzügen an, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Unterdessen wurde das Bettenhaus evakuiert. Zunächst gab es keine Informationen über mögliche Opfer des Großbrandes.

Der Brand erinnert an das verheerende Flammeninferno des Plasco-Einkaufszentrums in Teheran. Bei dem Großfeuer kamen vor sieben Jahren 26 Menschen in der iranischen Hauptstadt ums Leben, darunter zum Großteil auch Feuerwehrmänner. Das Unglück jährte sich am vergangenen Freitag.