Spital soll Behörden zu Kind in Hundebox alarmiert haben

Beim Fall rund um jenen Zwölfjährigen, der von seiner Mutter im Waldviertel in eine Hundebox gesperrt und gequält worden sein soll, sollen die Behörden laut "Kronen Zeitung" (Sonntag-Ausgabe) zuvor verständigt worden sein. Demnach soll das Personal eines Krankenhauses im Frühjahr 2022 Anzeige erstattet haben, weil vermutet wurde, der Bub werde zu Hause misshandelt. Eine Lehrerin soll das Jugendamt alarmiert haben. Die Behörden halten sich zu der Causa bedeckt.

Der Bursch soll laut dem Bericht der Pädagogin gegenüber angedeutet haben, er würde daheim geschlagen und kaum Nahrung bekommen. Die Mutter ließ daraufhin der Tageszeitung zufolge ihren Sohn nicht mehr zur Schule gehen. Die 32-Jährige soll ihr unterernährtes Kind wenige Tage, bevor es ins Koma fiel, wegen Schnittwunden an seinen Händen zu einer Ärztin gebracht und behauptet haben, es habe die Glasscheibe der Wohnzimmertür zertrümmert. Der Bursch soll zuvor laut dem Bericht bei Medizinern und auch Psychologen zu Besuch gewesen sein, zudem soll es Visiten in einem Kinderschutzzentrum und Aufgriffe durch die Polizei gegeben haben, wenn das Kind etwa in Supermärkten Essen gestohlen habe.