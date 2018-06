Spielsüchtiger AMS-Bediensteter überwies sich AMS-Gelder

"Ich habe gern für das AMS gearbeitet. Ich war wirklich gerne dort", hat ein 36-Jähriger am Dienstag einem Schöffensenat im Wiener Landesgericht versichert. Ab 2013 sei er allerdings "in die Spielerei reingestolpert". Als er seine Spielsucht mit seinem Gehalt nicht mehr finanzieren konnte, überwies er sich AMS-Gelder auf sein Konto. Vorerst ist ein Gesamtschaden von rund 92.000 Euro inkriminiert.

“Vom Fachlichen her war ich ein guter Ansprechpartner. Bis auf den Blödsinn da habe ich versucht, alles korrekt abzuwickeln”, betonte der Mann, der in einer Service-Stelle des Arbeitsmarktservice (AMS) für die Zu- und Aberkennung von AMS-Leistungen zuständig war. Als es mit seinen finanziellen Mitteln eng wurde (“Alles, was da war, ist in das Spielen geflossen. Ich habe versucht, mit einem Kollegen mitzuhalten, der finanziell ein ganz anderes Potenzial hat”), kam er auf die Idee, sich an fremdem Vermögen zu vergreifen.