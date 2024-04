Spielerfrau zieht im Urlaub komplett blank und erntet über 100.000 Likes

Jessica Goicoechea, die Partnerin von Fußballer Marc Bartra, zieht in den sozialen Medien alle Blicke auf sich. Mit einem heißen Posting lässt die 27-Jährige die Herzen ihre Follower höherschlagen. Immer wieder präsentiert sich Jessica Goicoechea sehr freizügig auf ihrem Social-Media-Kanal. Nun zieht die Spielerfrau sogar völlig blank. Mit Schnappschüssen von ihrem Urlaub aus Bali versorgt die Spanierin ihre Instagram-Fans – und die zeigen sich begeistert. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jessica Goicoechea. (@goicoechea) Das Posting von Goicoechea, die sich mit durchtrainierten Körper zeigt, hat in wenigen Tagen bereits weit mehr als 120.000 Likes erreicht. (VOL.AT)