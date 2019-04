Spielboden wird wieder zum Eldorado für Synthie-Pop-Fans

Am 11. Mai findet die 35. Depeche Mode & more Party statt.

Dornbirn. Zweimal im Jahr herrscht für Fans der Musik von Depeche Mode, The Cure, Front 242 oder U2 Ausnahmezustand. Die Depeche Mode & more Party genießt längst Kultstatus und lockt seit vielen Jahren zahlreiche Synthie-Pop-Fans in den Dornbirner Spielboden.