Spiel- und Tschutterplatz Witzke

Endlich ist es nun soweit: Ein langjähriger Anrainerwunsch konnte verwirklicht und umgesetzt werden. Trotz des Corona-Lockdowns wurde im Stadtteil Witzke ein neuer Spiel- und Tschutterplatz errichtet. Ab morgen Freitag, dem 17. Juli 2020, 12 Uhr darf der Platz nun auch genutzt werden.

Rund 126.000 Euro wurden hier seitens der Stadt in die Hand genommen. Nachdem der Rasen fertig angewachsen ist, kann der Platz nun benutzt werden und die Kinder können sich richtig austoben.

„Die Grundstücksfläche beträgt etwa 1.720 m². Der Spielplatz ist als öffentlicher, naturnaher Freiraum konzipiert, in dem sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene treffen können. Ein echter Treffpunkt also für Jung und Alt, der die Aufenthaltsqualität in diesem Quartier erheblich erhöhen wird“, ist Bürgermeister Dieter Egger überzeugt.