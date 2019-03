Spiel, Sport und Spaß in der Jungen Halle

Beim größten Jugendtreff des Landes in der Halle 8 gibt es für die jugendlichen Messebesucher wieder viel Spannendes auszuprobieren.

Während der Frühjahrsmesse widmet sich die Halle 8 der Jugend. Über 20 Vorarlberger Jugendorganisationen, wie zum Beispiel aha- Vorarlberg, koje, Offene Jugendarbeit Dornbirn, jugendornbirn etc. stellen sich dort vor. In Vorarlbergs größtem Jugendtreff zeigen junge Talente, was sie draufhaben, bei welcher Jugendorganisation sie am Start sind und warum.