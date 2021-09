Spiel, Spaß und Geselligkeit beim Spielefest

Ein buntes Programm lockte viele Interessierte zum Vereine- und Familienspielefest auf den Sportplatz.

Endlich war es wieder so weit! Tische und Bänke wurden aufgestellt, der Grill angeworfen, Kuchen und Torten fleißiger Bäckerinnen aufgeschnitten und die Kontroll- und Vorsichtsmaßnahmen rund um die Einhaltung der 3-G-Regel bestens organisiert. Und da das Wetter mitspielte, stand am letzten Feriensonntag einem gemeinsamen Spielefest in der Hofsteiggemeinde nichts mehr im Wege.