SPG Kumma U-16-Elf gelang die Riesensensation

8:7-Sieg im Penaltykrimi um Trainer Erlic/Dagli im Nachwuchsfinale beim Favoriten FC Dornbirn.

KOBLACH. Großer Jubel im Lager der Spielgemeinschaft Unter-16-Mannschaft Kumma herrscht nach dem sensationellen 8:7-Sieg im Penaltyschießen im ASVÖ-VFV Finalspiel vor 600 Zuschauern im Stadion Birkenwiese gegen den Favoriten FC Dornbirn. Die vielen mitgereisten Anhänger aus der Kummenbergregion feierten ihre Helden sofort nach Spielschluss bis in die späten Nachtstunden. Erst der 18 (!) Elfmeter entschied den Krimi für den Außenseiter. Kapitän Jason Manegger verwertete für den frischgebackenen Champion auf Landesebene in dieser Altersstufe den entscheidenden Strafstoß. Dabei lag das Team um das Trainergespann Stjepan Erlic und Kerim Dagli nach Treffern von Taha Husan Al Bayati (6.) und Jonathan Louis (14.) nach nicht einmal einer Viertelstunde mit einem komfortablen Zweitore-Vorsprung schon in Führung. Der Favorit aus der Messestadt machte aber durch ein Tor von Becirevic (56.) und einem umstrittenen sicher verwandelten Foulelfmeter durch Mandirali (77.) den Rückstand in der regulären Spielzeit noch wett. Die SPG Kumma U-16-Truppe blieb im Frühjahr mit acht Siegen und vier Remis in der zweiten Saisonhälfte unbesiegt. „Haben im Winter alle Kräfte mobilisiert und wurden für unsere intensive Arbeit der letzten Monate noch mit dem ganz großen Triumph belohnt“, sagt ein überglücklicher Meistermacher Trainer Stjepan Erlic. Am sportlichen Höhepunkt dem Premierentitel auf Landesebene im Nachwuchs tritt Erlic und Dagli von der Funktion als Trainer zurück und der Nachfolger ist noch offen. Vor fünf Jahren hat FC Koblach Nachwuchsleiter Bernd Schoder die Spielgemeinschaft Kumma ins Leben gerufen. „Es ist in dieser Region zur Zeit nicht mehr möglich, dass ein Klub alleine eine Mannschaft im Großfeldbereich stellen kann. Dieser Megaerfolg mit dem landesweiten Titelgewinn ist ein großer Meilenstein und der eingeschlagene Weg gibt allen Beteiligten vollkommen recht“, sagt Bernd Schoder. Die ausgezeichnete Zusammenarbeit von Trägerverein Peter Dach FC Koblach, FC Mäder und Vollbad FC Götzis wird in der kommenden Saison mit zwei U-16-Mannschaften, einer U-14-Truppe sowie einem U-18-Team noch erweitert. Im Kinderfußball der U-13-, bzw. Unter-11-Jährigen trägt die Zusammenarbeit der drei Kummenbergvereine auch schon Früchte. Für SPG Kumma Nachwuchschef Bernd Schoder bleibt die Zielsetzung nach wie vor gleich: „So viele wie möglich junge, talentierte Spieler die beste Ausbildung im Nachwuchs ermöglichen und in naher Zukunft sollen die Kicker den Sprung in die erste oder zweite Kampfmannschaft schaffen.“VN-TK