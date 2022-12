Spezialschuhe Größe 57 für 2,30 Meter Türsteher in Dubai

Die Uniform für den Türsteher war kein Problem. Doch bei den Schuhen für den 2,30 Meter großen Muddasir Gujjar aus Pakistan musste das Hotel passen. Nach einem Anruf in Deutschland war sofort klar: Schuhmacher Georg Wessels aus Vreden im westlichen Münsterland wird helfen. Am Samstag übergab Wessels in Dubai in den Vereinigten Arabische Emiraten das Paar Schuhe in Größe 57.

Schuhhändler Wessels, Anfang 70 und eigentlich längst im Ruhestand, stattet ehrenamtlich weltweit Menschen mit Wachstumsstörungen mit Schuhen in Übergröße aus. In seinem Geschäft waren bereits Menschen wie Sultan Kösen, der als größter Mensch der Welt gilt und Schuhgröße 60 hat. Die ungewöhnliche Körpergröße wird durch einen Tumor an der Hirnanhangdrüse ausgelöst. Weit mehr als 500 Paar hat Wessels in den zurückliegenden Jahrzehnten verschenkt.