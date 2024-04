Sperren für drei Sturm-Akteure, Gourna-Douath und Avdijaj

Die Vorfälle im Finish des Fußball-Bundesliga-Schlagers zwischen Sturm Graz und Red Bull Salzburg (0:1) haben für drei Akteure der Steirer Konsequenzen. Jon Gorenc Stankovic erhielt am Dienstag vom Strafsenat eine Sperre von zwei Spielen, Dimitri Lavalee wurden ebenfalls wegen Tätlichkeit zwei Partien aufgebrummt, allerdings eine davon bedingt. Zudem gab es für Sturms Geschäftsführer Sport Andreas Schicker eine Funktionssperre für ein Monat plus 2.000 Euro Geldstrafe.

Salzburgs Lucas Gourna-Douath muss ein Match pausieren, ein Sperre für ein weiteres Spiel wurde auf Bewährung ausgesprochen. Alle drei Kicker, die in eine Rudelbildung verwickelt waren, fehlen damit im ÖFB-Cup-Semifinal-Duell beider Teams am Donnerstag in Wals-Siezenheim.