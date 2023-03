"Peter, wir schaffen das gemeinsam"

Peter Fink (56) aus dem Bregenzerwald hat eine seltene Form von Krebs im linken Auge. Seine Familie sammelt jetzt Spenden, damit Peter eine spezielle Therapie machen kann.

"Hallo, mein Name ist Alexandra und ich wohne im Bregenzerwald. Ich sammle Spenden für meinen Mann Peter (56), der seit 10 Jahren eine sehr seltene Form von Krebs im linken Auge hat. In diesen 10 Jahren hatte er viele Operationen und verschiedene Therapien in der Klinik in Innsbruck. Speziell in den letzten 2 Jahren waren sehr intensive Behandlungen notwendig, welche uns allen immer wieder Gefühlsachterbahnen bescherten und große finanzielle Herausforderungen mit sich brachten. Leider wurde die richtige Therapieform bisher nicht gefunden und der Krebs wächst immer weiter", informiert Peters Frau.