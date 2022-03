Spende statt Feierabendbier

Dank Spendenaufruf konnten Matratzen und Lebensmittel für Bedürftige im Senegal gekauft werden.

Dornbirn. Seit Anfang Februar weilt die Dornbirnerin Natalie Moosmann, Obfrau von „Wissen macht Stark“, im Senegal, um vor Ort ihr Hilfsprojekt voranzutreiben. Mit dabei waren in den ersten Wochen auch ihre beiden Töchter mit Freunden. Sie haben Hausbesuche für den Verein übernommen und waren schockiert, unter welchen Bedingungen viele Familien im senegalesischen MBalling leben. Die Menschen erzählten ihnen von ihren Sorgen – viele wissen nicht, wie sie jeden Tag die Familie mit Essen versorgen sollen. „Manche Erwachsene essen nur einmal am Tag oder jeden zweiten Tag, damit ihre Kinder genug haben. Wir sind daraufhin am Abend zusammengesessen und haben uns überlegt, wie wir helfen könnten“, erzählt Jenni Moosmann (28). Ihr Freund Colin hatte dann die Idee mit einem Spendenaufruf im privaten Freundes- und Bekanntenkreis. „Die Idee war die, dass, wenn jeder ein Feierabendbier weniger trinkt und dafür den Betrag spendet, wir davon Lebensmittel für ein paar Familien kaufen könnten“, erzählt Jenni.

Matratzen und Betten

Jenni, Elena, Colin und Roman teilten daraufhin eine gemeinsame Storyline auf ihren Social-Media-Kanälen und waren überrascht über die große Resonanz und Hilfsbereitschaft. Innerhalb von nur drei Tagen kamen 3000 Euro zusammen. „Das hat unsere Erwartungen um ein Vielfaches überstiegen. Wir haben entschieden, einen Drittel in Lebensmittel zu investieren und mit dem restlichen Geld etwas Nachhaltigeres anzuschaffen“, erzählt Jenni. Bei ihren Hausbesuchen war den jungen Leuten aufgefallen, dass viele Kinder nur auf dünnen Bastmatten auf dem Boden schlafen. Sie beschlossen daher, Matratzen für sie zu kaufen. Die Überzüge dafür ließen sie in der Nähschule von „Wissen macht Stark“ von jungen Senegalesinnen anfertigen. Der Verein entschied daraufhin, zu jeder Matratze ein Bett dazu zu spenden. Die Betten wurden bei vier Tischlern in Auftrag gegeben, die Matratzen und Lebensmittel von verschiedenen lokalen Händlern bezogen, um so die Handwerker und Geschäftstreibenden vor Ort zu unterstützen.

Paten gesucht