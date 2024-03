Spende an "Ma hilft" und Schulheim Mäder, Feldkirchs Handballdamen gewinnen Entscheidungsspiel

Große Freude beim HC BW Feldkirch in doppelter Hinsicht. Todorovic und Co. schaffen fast den Ligaerhalt und Scheckübergabe erfolgt.

FELDKIRCH. Die Frauenmannschaft von HC Sparkasse Feldkirch wird mit größter Wahrscheinlichkeit auch in der kommenden Saison 2024/2025 das Land Vorarlberg in der höchsten Spielklasse Österreichs vertreten. Mit Bravour entledigte sich das Team von Trainer Laszlo Almasi gegen das Schlusslicht Union St. Pölten der nervenaufreibenden Aufgabe. Nikolina Todorovic und Co. siegten ohne die zwei verletzten Spielerinnen Beate Scheffknecht und Martina Nosch vor der Rekordkulisse von 700 Zuschauern in der Reichenfeldhalle mit 27:23 und rückten in der Tabelle auf den neunten Tabellenplatz vor. Vor den letzten vier Spieltagen hat Feldkirch auf St. Pölten fünf Zähler Vorsprung. Mit einem Auswärtserfolg in Graz wäre den Montfortstädterinnen der Ligaerhalt auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Die Blau-Weißen führten gegen die Niederösterreicherinnen sogar oft mit acht Treffern Differenz. Comebackerin Elisabeth Vidal war mit sechs Toren die beste Werferin von Feldkirch. Mit Adrien Almasi-Toth (5), Laura Götze, Leonie Hartl (je 3), Sophia Ölz, Nikolina Todorovic, Rebecca Rappitsch, Julia Feierle-Scheidbach und Julia Bohle trugen sich acht weitere Spielerinnen in die Torschützenliste ein. Feldkirchs Handballdamen kommen in der Endphase der Meisterschaft auf Touren. Der dritte Erfolg in Serie bestätigt auch die knochenharte Arbeit in den letzten Wochen und Monaten ohne eine Spielerin aus dem Ausland. Feldkirch hat dem Rest von Österreich gezeigt, dass auch mit bescheidenen finanziellen Mitteln und ganz vielen jungen Vorarlberger Talenten und Eigenbaus Handball erstklassig gespielt werden kann.