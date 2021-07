Spekulationen über mögliche neue US-Botschafterin in Wien

Die Witwe des früheren US-Senators Ted Kennedy, Victoria Kennedy, soll Spekulationen zufolge neue amerikanische Botschafterin in Österreich werden. Einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung" (Dienstagsausgabe) wollte man gegenüber der APA im State Department und Weißen Haus nicht bestätigen. "Nichts ist endgültig, solange wir keine Nominierung bekannt geben", sagte ein Sprecher des Weißen Hauses am Mittwochvormittag (Ortszeit) der APA.

Das US-Portal Axios hatte bereits Ende Mai berichtet, dass "Vicki" Kennedy für einen Botschafterposten "in einem westeuropäischen Land" vorgesehen sei. Die Tochter des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy, Caroline, werde demnach Botschafterin in Australien. Caroline war unter US-Präsident Barack Obama bereits US-Botschafterin in Japan gewesen. Laut "Axios" sollen die Nominierungen dazu dienen, über den Kennedy-Clan zusätzliche Unterstützer für die demokratische Regierung an Bord zu ziehen.