Spektakuläres Highlander-Wochenende 2019

Vorarlberg von seiner härtesten und schönsten Seite erleben werden die Athleten des Highlander-Radmarathons auch in diesem Jahr – die Stadt Hohenems bietet am 10. und 11. August 2019 darüber hinaus ein vielfältiges Programm.

Unser Tipp für Begleitungen und Frühaufsteher: Direkt nach dem Rennstart gibt es für Nicht-Radler die Möglichkeit einer Morgenwanderung zur Burgruine Alt-Ems mit kurzen Erklärungen unseres Guides und einer atemberaubenden Aussicht hoch oben über Teile der Highlander-Strecke, welche die Sportler in den nächsten Stunden bezwingen werden. Anschließend gibt es die Möglichkeit, den Palast Hohenems in einer Führung zu erkunden. Das Programm ist kostenlos und findet nur bei guter Witterung statt.

In der Zeit von Samstag, dem 10. August 2019, um 12 Uhr, bis Sonntag, dem 11. August 2019, um 21 Uhr, ist der Teilbereich des Schlossplatzes zwischen der Graf-Maximilian-Straße und dem Löwensaal in beide Richtungen gesperrt.

Zur Durchführung des Stadtkriteriums wird am Samstag, dem 10. August 2019, von 12 bis 23 Uhr ein beidseitiges Fahrverbot für Teilstücke der Strecke vom Schlossplatz über den Kirchplatz, die Marktstraße, die Schweizer Straße, die Jakob-Hannibal-Straße, die Graf-Maximilian-Straße und die Kaiser-Franz-Josef-Straße erlassen. Darüber hinaus gibt es ein beidseitiges Halte- und Parkverbot in diesen Bereichen.