Spektakulärer "Judas" mit 360-Grad-Brille in Graz

Lang war die erzwungene Theaterpause, doch am Mittwoch hat das Grazer Schauspielhaus wieder seine Pforten geöffnet. Gezeigt wurde "Judas", ein Monolog von Lot Vekemans, den die Besucher via 360-Grad-Brille erleben konnten. Diese Präsentation brachte das intensive, packende Spiel von Fredrik Jan Hofmann ebenso zur Geltung wie den stimmungsvollen Kirchenraum, der als Spielort diente.

Die Produktion gastierte schon in vielen katholischen und evangelischen Kirchen der Steiermark, doch die Aufführung zur Wiedereröffnung des Theaters war trotzdem eine Art Premiere. Konzipiert für acht Besucher, die in bequemen Drehsesseln im Foyer sitzen, wurde der Monolog durch die Virtual-Reality-Brille zu einer sehr persönlichen Angelegenheit. Hofmann gestaltete den Monolog für dieses Projekt in der Leechkirche, die durch ihre überschaubare Größe und den schlicht-stimmungsvollen Raum prädestiniert dafür ist. Der Besucher befindet sich virtuell in der Mitte des Raumes und kann durch eine Drehung des Kopfes dem Darsteller überall hin folgen.