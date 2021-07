Spektakulärer Hohenemser Klangwandertag 2021

Der Hohenemser Klangwandertag am vergangenen Samstag hatte allerlei Überraschendes, aber auch Imposantes und Beeindruckendes zu bieten: Ein Traumtag, perfektes Wanderwetter, gute Laune, vielseitige Musik auf den wunderschön gestalteten Hohenemser Hütten, gepaart mit traumhafter Natur.

Und am Schlossplatz? Dort durfte die Stadt Hohenems mit Otto Sieber einen ganz besonderen Gast begrüßen. Der bald 80-Jährige wohnt in Diepoldsau und hat einst als Hobby mit dem Bau von Spielzeug aus Holz begonnen. Als wöchentlicher Stammgast auf den Emser Hütten kam ihm dann plötzlich die Idee: Innerhalb von fünf Jahren und mit einem Aufwand von 350 Arbeitsstunden je Modell, bildete er die Hohenemser Hütten maßstabsgetreu nach und stellte sie am Schlossplatz zur Schau. Ein wahrlich beeindruckendes Werk!