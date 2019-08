Spektakulärer Geldtransporter-Überfall in der Schweiz

Mit einer spektakulären Aktion haben Räuber zwei Geldtransporter im Schweizer Kanton Waadt überfallen. Die Täter blockierten mit mehreren Fahrzeugen eine Autobahn bei dem Ort La Sarraz, ein Transporter konnte dennoch davonfahren. Die Geldboten im zweiten Wagen wurden mit vorgehaltenen Waffen vom Typ Kalaschnikow zum Aussteigen gezwungen und mit Schlägen traktiert.

Alle am Überfall in der Nacht auf Freitag beteiligten Fahrzeuge wurden von den Räubern in Brand gesteckt - auch Fluchtautos, die mehrere Kilometer vom Tatort entfernt zurückgelassen wurden. Laut Polizeiangaben mussten die Opfer medizinisch versorgt werden.