Spektakulärer Auftritt von "Zurcaroh" - Warten auf "America's Got Talent"-Entscheidung

Und wieder hat die Akrobatikgruppe "Zurcaroh" begeistert! Jetzt heißt es aber Zittern, denn die Entscheidung über den Finaleinzug fällt erst heute Nacht.

In der Nacht auf Mittwoch stand die Akrobatikgruppe “Zurcaroh” aus Götzis erneut auf der Bühne von “America’s Got Talent” – und dieses Mal sogar im Halbfinale! Und wie schon in den Shows davor zeigte die Gruppe ihr Können im Rahmen einer unglaublichen Show.