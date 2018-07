Spektakuläre Sprünge am Marktplatz

MTB Trial Weltmeister Tom Öhler begeisterte am Dornbirner Marktplatz.

Dornbirn Als Warm-up Party für die am kommenden Wochenende am Zanzenberg stattfindenden Österreichischen Mountainbike Meisterschaften wurde am Marktplatz ein Trial Parcours aufgebaut und Weltmeister Tom Öhler begeisterte mit einer spektakulären Show.

Zahlreiche Radfreunde und Mitglieder des Dornbirner Radvereines versammelten sich am Dornbirner Marktplatz und nach einer kurzen Einführung durch RV Dornbirn Obmann Martin Salzmann gehörte die Bühne dem Trial Spezialisten.. Und Tom Öhler zeigte dann auch eine tolle Show mit spektakulären Sprüngen und Einlagen auf und neben der Bühne. Die Zuschauer am Marktplatz waren begeistert und wurden dann auch selber Teil der Show als einige Freiwillige als „Hindernisse“ fungieren mussten. Doch auch die Herausforderung mit acht lebenden Hindernissen meisterte der Weltmeister problemlos und für die Probanden vor allem berührungslos. Öhler zeigte zur Freude der Zuschauer am Marktplatz mit seinen Einlagen eindrucksvoll, dass er nicht zu unrecht Träger zahlreicher nationaler und internationaler Titel ist und dazu auch im Guinness Buch der Rekorde steht.

Die Trial Show am Marktplatz war zugleich die Warm-Up Party für die vom 20. bis 22. Juli in Dornbirn am Zanzenberg stattfindenden Österreichischen Mountainbike Meisterschaften „Voll in die Pedale“. Bereits zum 20. Mal richtet der RV Dornbirn am Wochenende dabei das Rennen auf der Erhebung im Dornbirner Oberdorf aus. Auf die Sportler wartet wiederum ein Rundkurs auf Schotterweg, Waldboden und Wiesen mit einer Länge von rund drei Kilometer pro Runde und 120 Meter Höhendifferenz. Start der Rennen ist bereits am Freitag und Samstag mit den Kinder- und Sportklasserennen, bevor am Sonntag die Elitefahrer an den Start gehen. Auch Trial Weltmeister Tom Öhler wird den Zanzenberg für eine weitere Show nutzen. MIMA