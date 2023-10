Spektakuläre Herbstübung der Röthner Feuerwehr

Beim Röthner Torkelbrunnen fand in der vergangenen Woche die alljährliche Öffentlichkeitsübung der Feuerwehr statt.

Röthis . Aktuell sorgen in Röthis rund 70 Feuerwehrmänner, und auch Frauen für die Sicherheit in der Bevölkerung. Während des ganzen Jahres finden laufend Weiterbildungen und Proben statt – ein Highlight ist dabei sicher stets die große Öffentlichkeitsübung im Herbst.

Zahlreiche Besucher nutzten dabei die Möglichkeit und blickten der Feuerwehr bei ihrer Arbeit über die Schulter. Als Übungsannahme wurde beim Röthner Torkelbrunnen ein spektakulärer Verkehrsunfall inszeniert. Nachdem ein PKW in einen LKW, der gerade Holz von seiner Ladefläche entlud, raste, lösten sich mehrere Baumstämme, die eine vorbeifahrende Fahrradfahrerin einklemmten und bei der Fahrerin des PKWs eine Pfählungsverletzung verursachten. Ein zweiter PKW, der den Unfall beobachtete, kippte beim Versuch auszuweichen auf die Seite und auch der LKW wurde in Mitleidenschaft gezogen und fing im Motorraum an zu brennen.