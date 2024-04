Speicher-Akku brannte in Haus in Niederösterreich

Am Samstagnachmittag ist bei einem Einfamilienhaus in Sulz im Wienerwald (Bezirk Mödling) der Energiespeicher einer Photovoltaikanlage in Brand geraten. Verletzt wurde dabei niemand, durch die Verpuffung wurde jedoch eine Tür mit Türstock herausgerissen, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Mödling in einer Aussendung.

Aus bisher unbekannter Ursache kam es zu einer Verpuffung bei der Lithium-Eisenphosphat-Batterie - wodurch die Tür aus der Verankerung gerissen wurde. Um den Brand restlos löschen zu können, mussten die Einsatzkräfte das Gerät dann auch ausbauen und ins Freie bringen.

Hinzugezogen wurde auch der Schadstoffberatungsdienst des Landesfeuerwehrverbands. Die durch den Brand der Speicherbatterie entstandenen Gase seien nämlich nicht nur brennbar, sondern besonders giftig. Einsatzbekleidung und Gerätschaften müssen daher nach Einsatzende aufwendig gereinigt werden, hieß es. Im Einsatz standen 15 Fahrzeuge und 60 Einsatzkräfte.