Speedfahrer derzeit "aussichtslos auf Gesamtweltcup"

Das Ungleichgewicht der Anzahl an Speed- und Technikrennen im alpinen Ski-Weltcup wird seit Jahren diskutiert. Auf Änderungen warteten die schnellsten Athleten bisher vergebens. Sie wollen auch wieder einmal eine Chance haben, um den Gesamtweltcup mitzufahren. Der ist seit acht Saisonen in der Hand von Marcel Hirscher, der allerdings auch bei ausgewogener Verteilung kaum zu schlagen wäre.

“Der Paris ist jetzt der Hirscher im Speed-Bereich, fast nicht zu schlagen”, brachte es Österreichs Speedtrainer Sepp Brunner auf den Punkt. Der Südtiroler Dominik Paris hatte sich am Donnerstag beim Weltcupfinale in Soldeu die Super-G-Kugel geholt. Chancen auf den Gesamtweltcup hatte er keine, liegt mit 950 Zählern hinter Hirscher (1.508) sowie den weiteren Technikern Alexis Pinturault (FRA/1.015) und Henrik Kristoffersen (NOR/988).

Können die noch ausstehenden Einzelrennen am Wochenende plangemäß stattfinden, wird es bei den Herren in diesem Winter zwölf Slaloms (inklusive City Events), neun Riesentorläufe, sieben Super-G, acht Abfahrten und zwei Kombinationen gegeben haben. Bei den Damen ist die Situation mit 12/8/6/8/1 ähnlich, dort dominiert die zur Allrounderin gewachsene US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin.

“Nichts gegen Marcel, der würde das auch gewinnen, wenn es gleich aufgeteilt wäre. Aber es wäre ein bisschen spannender”, sagte Reichelt. “Die Mühlen in der FIS malen sehr langsam. Dass sich das noch ausgleicht, werde ich in meiner aktiven Karriere nicht mehr erleben.” Der Ski-Weltverband überdenkt derzeit die Formate bei Parallel-Rennen und der Kombination. “Die Disziplin, die interessant ist, forcieren sie im Moment nicht, das ist der Super-G. In der Fernseh-Statistik schneidet der Super-G schlecht ab. Das ist aber einfach zu erklären, die Super-G sind am Freitag.”