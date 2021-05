Speed-Auftakt am Matterhorn und fairerer Ski-Weltcupkalender

Noch nicht 2021 oder 2022, aber bereits ab 2023 könnte der Speed-Auftakt der alpinen Ski-Weltcupsaison auf dem Matterhorn erfolgen. Wie der Schweizer Skiverband am Donnerstag bekanntgab, konkretisiere sich ein entsprechendes länderübergreifendes Projekt, bereits im Herbst 2023 soll es in Zermatt/Cervinia soweit sein. Indes schreibt die "Tiroler Tageszeitung", dass der Rennkalender 2021/22 eine ausgeglichene Zahl von Speed- und Technikrennen vorsieht.

"Die Rennen am Matterhorn wären die ersten grenzüberschreitenden in der Geschichte des Weltcups - mit Start und Ziel in unterschiedlichen Ländern", teilte Swiss Ski mit. Der Start der Männer-Abfahrt befindet sich auf Gobba di Rollin (in 3.899 m Höhe) in der Schweiz, das Ziel auf Laghi Cime Bianche (2.814) in Italien. Geplante Termine wären zwischen dem Söldener Saisonauftakt (zwei Riesentorläufe) Mitte/Ende Oktober und den Slaloms in Levi Mitte November.