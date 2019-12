Walter-Borjans attackiert Schuldenbremse scharf

Der neue SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hat sich mit scharfen Worten gegen die im Grundgesetz festgeschriebene Schuldenbremse gestellt. Es gehe hier um die Handlungsfähigkeit des Staates, sagte er auf dem SPD-Parteitag am Sonntag in Berlin. "Kein Unternehmen käme auf die Idee, seinen Maschinenpark verrotten zu lassen, nur um keinen Kredit aufzunehmen."

Natürlich gebe es "schlechte Schulden", sagte Walter-Borjans. Das gelte aber nicht für die Aufnahme von Krediten für Zukunftsinvestitionen. Es dürfe nicht sein, dass der Staat "in die neoliberale Pampa" getrieben werde, wo er "möglichst nicht handlungsfähig" sein solle, hob der frühere NRW-Finanzminister hervor.

Die SPD will die Vermögensteuer ab einem Nettovermögen von zwei Millionen Euro wieder einführen. Der Bundesparteitag in Berlin beschloss am Sonntag, dass der Steuersatz ein Prozent betragen und für sogenannte Superreiche auf 1,5 und zwei Prozent steigen solle.